У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину на дорозі

У центрі Києва патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, влаштував стрілянину на дорозі, повідомила Патрульна поліція столиці.
Правоохоронці розповіли, що подія сталася у неділю, 24 грудня, в Печерському районі, звідки на лінію 112 надійшов виклик про стрільбу.
Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Porsche та почув декілька пострілів, після чого транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку.
Поліцейські передали інформацію про подію колегам та розпочали пошуки ймовірних порушників. Інспектори виявили та зупинили автомобіль, на який вказував заявник, на бульварі Лесі Українки. В автівці перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир.
Останній мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився агресивно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу.
Тож охоронці порядку затримали громадянина та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.