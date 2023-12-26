Кримінал

У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину на дорозі

26 Грудня 2023 09:02
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поліція

У центрі Києва патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, влаштував стрілянину на дорозі, повідомила Патрульна поліція столиці.

Правоохоронці розповіли, що подія сталася у неділю, 24 грудня, в Печерському районі, звідки на лінію 112 надійшов виклик про стрільбу.

Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Porsche та почув декілька пострілів, після чого транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Поліцейські передали інформацію про подію колегам та розпочали пошуки ймовірних порушників. Інспектори виявили та зупинили автомобіль, на який вказував заявник, на бульварі Лесі Українки. В автівці перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир.

Останній мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився агресивно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу.

Тож охоронці порядку затримали громадянина та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.


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