У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину на дорозі

У центрі Києва патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, влаштував стрілянину на дорозі, повідомила Патрульна поліція столиці.

Правоохоронці розповіли, що подія сталася у неділю, 24 грудня, в Печерському районі, звідки на лінію 112 надійшов виклик про стрільбу.

Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Porsche та почув декілька пострілів, після чого транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Поліцейські передали інформацію про подію колегам та розпочали пошуки ймовірних порушників. Інспектори виявили та зупинили автомобіль, на який вказував заявник, на бульварі Лесі Українки. В автівці перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир.

Останній мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився агресивно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу.

Тож охоронці порядку затримали громадянина та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.