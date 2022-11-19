У Білорусі завершилися навчання мобілізованих російських солдатів, – Генштаб

У Білорусі завершились військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил Російської Федерації, які проходили на території Брестської області.

Про це повідомили у Генштабі.

Військовослужбовці, які були призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення. Частина солдатів отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, якою забезпечені мобілізовані знаходиться в поганому технічному стані і весь час потребує ремонту.

В той же час, противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження місця скупчення окупантів 17 листопада, у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими.

За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження Силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області, 17 листопада втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими.