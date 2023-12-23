Політика

The Times: Перемога над Росією на полі бою виглядає малоймовірною

23 Грудня 2023 13:49
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війна

Ніхто – від президента Зеленського до його воєначальників та мешканців розбомблених сіл – не знає, скільки ще років військових дій доведеться пережити Україні, перш ніж Росію вдасться витіснити. Про це пише The Times.

«Наразі перемога на полі бою вкрай малоймовірна. Ця війна може затягтися на роки та роки. Росія має для цього ресурси, а її народ терпітиме», – говорить член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки українського парламенту Роман Костенко.

Настрій скоріше похмурий, ніж поразницький: про капітуляцію перед Росією не йдеться, підкреслює видання. І все ж атмосфера сильно відрізняється від тієї, що була минулого року.

Масштаби втрат України засекречені, але вже не намагаються приховати, що втрати величезні.

«Я більше не даю новим хлопцям позивних. Більшість із них довго не живе», – сказав один український солдат у Харківській області.

Найближче майбутнє України могло бути набагато райдужнішим, якби західні країни поспішили надати Києву необхідну військову допомогу, вважає радник керівника канцелярії Єрмака Михайло Подоляк. Він сказав, що західні демократії все ще не усвідомлюють повною мірою загрозу, яку Путін становить міжнародній безпеці, і попередив, що перемога Кремля в Україні стане «приниженням» для Сполучених Штатів. Він не приховував свого розчарування щодо затримки у Вашингтоні схвалення нової військової допомоги, зазначає видання.


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