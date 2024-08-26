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Система Delta введена в експлуатацію для усіх підрозділів Сил оборони України
26 Серпня 2024 20:59
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армія, міноборони
Система ситуативної обізнаності Delta / Фото: Міноборони

Система ситуативної обізнаності Delta введена в експлуатацію для усіх підрозділів сектору безпеки і оборони України.

Відповідне рішення прийнято на ставці Верховного Головнокомандувача, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Завдяки DELTA вже знищено ворожої техніки на більше ніж 15 мільярдів доларів”, — повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, тепер інноваційний продукт Міноборони буде впроваджений в усіх силових структурах.

“Для цього наша цифрова команда спільно з Держспецзв’язку, СБУ та іншими партнерами модернізували заходи безпеки, щоб наші Сили оборони отримували найбільш технологічні інструменти для знищення ворога”, — додав очільник Міноборони.

DELTA — розробка Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ. Система успішно пройшла аудит та відповідає сучасним вимогам комплексної системи захисту інформації. Завдяки модернізації підходів до прийому програмного забезпечення система DELTA може офіційно інтегруватися у бойові процеси українського війська.

З 2019 року система тестується на навчаннях НАТО CWIX, де відбувається випробування та покращення взаємосумісності бойових систем між країнами-членами та країнами-партнерами.

А цьогоріч DELTA пройшла успішні тестування п’яти різних стандартів взаємосумісності, а також інтегрувалась з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ та відпрацювала складні сценарії збору даних про розташування власних сил і дружніх підрозділів.


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