Синоптики прогнозують нічні заморозки

У ніч на 9-те травня та в ніч на 10-те травня заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім південної частини.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра вдень в Україні температура повітря коливатиметься в межах +13+18 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20+22 градуси.

Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня переважатиме повсюди суха погода.

У Києві найближчої ночі +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки, завтра вдень +13+15 градусів, не спекотно, одягайтеся трохи тепліше. Дощів не передбачається.

Свіжа погода протримається до кінця тижня, на Провідну неділю в Україні буде помірно тепло, +15+20 градусів, 12-го травня переважно без опадів, хіба вдень невеликий дощ пройде місцями в північних областях України.