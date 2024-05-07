Суспільство

Синоптики прогнозують нічні заморозки

7 Травня 2024 21:59
читать на русском →
Ілюстративне фото / Getty Images

У ніч на 9-те травня та в ніч на 10-те травня заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім південної частини.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра вдень в Україні температура повітря коливатиметься в межах +13+18 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20+22 градуси.

Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня переважатиме повсюди суха погода.

У Києві найближчої ночі +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки, завтра вдень +13+15 градусів, не спекотно, одягайтеся трохи тепліше. Дощів не передбачається.

Свіжа погода протримається до кінця тижня, на Провідну неділю в Україні буде помірно тепло, +15+20 градусів, 12-го травня переважно без опадів, хіба вдень невеликий дощ пройде місцями в північних областях України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Травня 2024 19:20

Кабмін підтримав указ президента про створення Сил безпілотних систем
7 Травня 2024 21:36

Розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ зупинили через мобілізацію обвинувачених, – ЗМІ
7 Травня 2024 20:56

Хакери ГУР атакували російські онлайн-сервіси компанії 1С
7 Травня 2024 20:33

Близько половини північнокорейських ракет, запущених по Україні, вибухнули у повітрі
7 Травня 2024 20:12

На фронті протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки