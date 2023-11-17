Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 27 танків та 29 артсистем, – Генштаб

Станом на ранок 17 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 316 760 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1140 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 5415 (+27) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10132 (+11) од,
- артилерійських систем – 7712 (+29) од,
- РСЗВ – 895 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 585 (+0) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10077 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 1086 (+2).