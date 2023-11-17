Суспільство

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 27 танків та 29 артсистем, – Генштаб Станом на ранок 17 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 316 760 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За добу російське військо втратило 1140 солдатів. З техніки росіяни втратили: танків ‒ 5415 (+27) од,

бойових броньованих машин ‒ 10132 (+11) од,

артилерійських систем – 7712 (+29) од,

РСЗВ – 895 (+3) од,

засоби ППО ‒ 585 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),

крилаті ракети ‒ 1563 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10077 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 1086 (+2).



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