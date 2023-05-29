Політика

Ставка Верховного оцінила шкоду, завдану атаками з повітря

29 Травня 2023 19:33
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ставка

Сьогодні відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, розглядалися “важливі питання, (приймалися) важливі рішення”.

  • Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.
  • Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.
  • Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди.

“За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення”, – написав він у соцмережі.


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