Політика

Ставка Верховного оцінила шкоду, завдану атаками з повітря Сьогодні відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, розглядалися “важливі питання, (приймалися) важливі рішення”. Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.

Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.

Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди. “За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення”, – написав він у соцмережі. Поділитися:



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