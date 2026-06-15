США та Іран готуються підписати угоду про завершення війни: дата вже відома

США та Іран досягли попередньої домовленості про завершення війни, припинення американської блокади Ірану та відкриття Ормузької протоки. Угоду планують офіційно підписати у п’ятницю у Швейцарії.

Про це пише Reuters.

Американські та іранські посадовці заявили про досягнення рамкової угоди, яка передбачає припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що “угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена”. Його заява з’явилася після повідомлення прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа про досягнення домовленості.

Точні умови угоди поки не розголошували. Відомо, що меморандум про взаєморозуміння мають підписати у Швейцарії у п’ятницю.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що ширшу угоду обговорюватимуть протягом 60-денного періоду припинення вогню. Серед питань майбутніх переговорів буде ядерна програма Ірану та можливе послаблення санкцій.

Трамп заявив, що Ормузька протока буде відкрита у п’ятницю, а блокаду іранських портів американськими силами припинять.

Після оголошення про угоду ціни на нафту знизилися більш ніж на 4%, а фондові ринки Азії зросли.

З початку війни після атак американських та ізраїльських сил по Ірану 28 лютого загинули тисячі людей, переважно в Ірані та Лівані. Іран завдав ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки, де розміщені американські бази, а також фактично заблокував Ормузьку протоку.

Ізраїль не був стороною переговорів США та Ірану. Угоду уклали попри ізраїльський удар по Лівану, який розкритикували Іран і Трамп.

Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія заявили, що готові скасувати санкції проти Ірану у відповідь на кроки щодо обмеження його ядерної програми.

Перед оголошенням угоди іранський посадовець заявив Reuters, що проєкт домовленостей передбачає можливе розмороження 25 млрд доларів іранських активів. Американський посадовець заявив, що угода має привести до демонтажу ядерної програми Ірану.