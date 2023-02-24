Є загроза, що росіяни 24 лютого готують «сюрпризи» — речник Повітряних сил

У річницю повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого, є загроза атак із боку російсько-окупаційних військ. Але їх може і не бути, адже росія знає, що Україна готова їх відбивати.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телеканалу «Рада».

«Загроза зберігається, це очевидно. Почався тільки ранок, доба, яка для всіх стає символічною. Сьогодні весь світ очікує провокацій, усі про це говорять», — заявив він.

Ігнат називає можливою загрозу, що росіяни зроблять «сюрпризи» Україні цього дня. Однак наголошує, що не варто очікувати на атаки, адже ворог може їх сьогодні і не здійснювати, знаючи, що Україна готова їх відбивати.