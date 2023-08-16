В Україні хочуть змінити правила проведення мобілізації

Народні депутати України, з метою покращення показників мобілізації, планують комунальникам та власникам будинків надати право вручати повістки та збирати інформацію для ТЦК про військовозобов’язаних чоловіків.

Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №9566, який дозволить мобілізувати працездатних чоловіків, які не готові воювати, для виконання робіт оборонного характеру, забезпечення функціонування економіки в умовах воєнного стану. Також, у законопроекті комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобов’язаним, збирати інформацію про військовозобов’язаних чоловіків, а також сприяти їхньому прибуттю у військкомат. Також людей, які з різних причин не можуть воювати, пропонують залучати до робіт з будівництва оборонних споруд.

На думку автора законопроекту, нардепа від партії “Слуга народу” Георгія Мазурашу, такі зміни сприятимуть зменшенню кількості ухиліянтів. І якщо законопроект буде прийнято, військкомати зможуть сконцентруватися на роботі з “мотивованими патріотами”.