Суспільство

В Росії почався осінній призов до армії – планується призвати 120 тисяч осіб

1 Листопада 2022 12:51
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росія, мобілізація

Після завершення мобілізації в Росії з 1 листопада розпочався осінній призов до армії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

До армії планується призвати 120 тисяч осіб – одразу після офіційного завершення мобілізації, де планувалося призвати 300 тисяч.

Генеральний штаб Росії напередодні заявив, що громадян, призваних на строкову службу, не відправлятимуть до окупованих регіонів України.

Проте законних підстав для цього немає, положення про порядок проходження військової служби дозволяє відправляти строковиків до зони конфлікту за чотири місяці після призову.


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