Суспільство

Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон

23 Травня 2023 18:31
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укрзалізниця, транспорт

З 10 червня “Укрзалізниця” запроваджує новий графік руху поїздів. Він діятиме до кінця літнього сезону 2023 року. Як повідомляє пресслужба перевізника, буде два нових рейси, також внесли зміни для існуючих маршрутів.

В новому графіку залізничники передбачили 2 нових рейси:

  • Поїзд №40/39 Запоріжжя — Солотвино зупинятиметься в 7 областях і сполучатиме Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славського до Берегового;
  • Поїзд №148/147 Київ — Одеса курсуватиме через Черкаси.
  • Ще 2 поїзди “Укрзалізниці” з нового графіка змінять свій маршрут:
  • №13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.);
  • №234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград.

Крім цього, в новому графіку чотирьом поїздам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:

  • №43/44 “Стефанія Експрес” Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер прямуватиме до Черкас;
  • №105/106 Одеса — Київ — Одеса прямуватиме до та зі станції Суми;
  • №63/64 Харків — Київ — Харків зможе курсувати до та зі Львова;
  • №53/54 Одеса — Дніпро — Одеса курсуватиме до та із Запоріжжя.

Також “Укрзалізниця” зменшує час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород, №29/30 Київ — Ужгород, №749/750 Київ — Чоп, Ужгород, №779/780 Київ — Суми, №790/789-792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук.


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