Українські командири з генералами США провели у Німеччині військові ігри з контрнаступу – NYT

На військових навчаннях у штаб-квартирі армії США в Європі та Африці українські військові опрацювали низку варіантів контрнаступу, який передбачається цієї весни, щоб вибити російських окупантів із захопленої території. Про це пише The New York Times.

За даними видання, яке поспілкувалося з американськими військовими, знайомими з такими навчаннями у Вісбадені (Німеччина), на них були присутні “найбільш високопоставлені генерали президента Байдена, відповідальні за зусилля США з надання допомоги Україні”.

Навчання були покликані виробити стратегію, заявили офіційні особи, з урахуванням ризиків та переваг різних кроків, які Україна може здійснити проти позицій Росії у найближчі місяці.

“Українські офіційні особи зрештою вирішать, яким курсом слідувати, а американські військові чиновники, як зазначається, служать свого роду резонатором”, – йдеться у статті.

Командувач військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі після одного з раундів такої військової симуляції похвалив “феноменальну” адаптованість українських Збройних Сил та запевнив, що “ми збираємося допомогти їм адаптуватися ще краще”. За його словами, США та Альянс “можуть продовжувати [допомагати] стільки, скільки потрібно”.

Генерал Марк Міллі, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США, також взяв участь у навчаннях 2 березня. Він описав “величезний стіл із картами, значками та іншими військовими атрибутами, призначеними для позначення можливих битв”.

“Українці переміщують речі на цих картах, щоб з’ясувати, як їм краще діяти, і вони визначають переваги та недоліки пов’язаних із цим ризиків. Це звичайна справа, яку роблять усі військові”, – описав він і відмовився деталізувати варіанти, які українці випробували на навчаннях.