Суспільство

У ЦПД заявили, що світла взимку може не бути від 12 до 20 годин на добу 
5 Вересня 2024 11:36
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відключення, світло
Лампа / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Згідно з оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним – до 20 годин.

Про це йдеться в аналітиці від Центру протидії дезінформації.

Так, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук залежно від розвитку подій прогнозує декілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період. 

Центр пише, що якщо на стабільній основі працюватимуть 8-9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, планується відновлення близько 3 ГВт пошкодженої потужності.

“За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу”, – йдеться у повідомленні.

Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною.

“Тоді система опиниться в кризовій ситуації. За найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення”, – спрогнозували в ЦПД.

Водночас члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк має інший прогноз. Якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу перебуватимуть без світла.


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