Суспільство

У рф проводять заходи “внутрішньої самомобілізації” для відправки на війну, – Генштаб

18 Вересня 2022 18:40
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У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території російської федерації проводяться заходи так званої “внутрішньої самомобілізації”.

Про це йдеться в зверненні Генштабу ЗСУ.

В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в нижегородській області, зокрема, співробітників організації “Атомохорона” – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих “підрозділів мвс”. Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію російської федерації.

Оперативна інформація станом на 18.00 18.09.2022 щодо російського вторгнення Речник Генерального Штабу Збройних Сил…

Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Sunday, September 18, 2022

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