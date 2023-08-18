Сирський і Лебідь стали почесними громадянами Харкова

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії в п’ятницю присвоїли звання “Почесний громадянин міста Харкова” військовослужбовцям, які зробили вагомий внесок у захист суверенітету і територіальної цілісності України в умовах збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, звання присвоєно генерал-полковнику, командувачу Сухопутними військами Збройних сил України, Герою України Олександру Сирському та командувачу Нацгвардії України з 25 лютого 2022 по 8 липня 2023 року Юрію Лебедю.

Крім того, звання почесних громадян Харкова отримали командувач Сил тероборони Збройних сил України Ігор Танцюра, начальник Національної академії Нацгвардії України, генерал-лейтенант Сергій Соколовський, начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, бригадний генерал Андрій Бережний, командир військової частини А7402 Олег Черкашин, військовий лікар, волонтер Сергій Філіппов і начальник групи внутрішнього контролю командування Сил територіальної оборони Збройних сил України, лейтенант Рустам Кривошея.