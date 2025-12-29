Синоптики прогнозують на вівторок мороз до −9° та слизькі дороги

У вівторок, 30 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпечності через складні погодні умови.

Про це повідомив Укргідрометцентр. За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів вночі та вдень можливий невеликий сніг, на півдні вночі опадів не очікується. Вітер західний, 7–12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6° морозу, на північному сході — до 9° морозу. Вдень очікується від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні — 2–4° тепла. У Карпатах прогнозують помірний сніг, уночі 6–11° морозу, вдень — 3–8° морозу.

У Київській області та Києві — хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг і ожеледиця на дорогах. Температура по області вночі 1–6° морозу, вдень — від 4° морозу до 1° тепла, у столиці вночі 4–6° морозу, вдень 1–3° морозу. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.