Суспільство

Попри обстріли міста потяги через Київ рухаються без затримок

17 Жовтня 2022 09:36
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укрзалізниця

Попри масований обстріл Києва росіянами усі потяги до та зі столиці вирушають та прибувають за графіком – квитки пасажирів, які зараз переховуються в укриттях, будуть дійсні для наступного рейсу.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У компанії зауважили, що вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, де можливе очікування на рейс.

Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи. Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.

Квитки пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не можуть вчасно здійснити посадку на рейс, будуть дійсними для поїздки наступним поїздом того ж напрямку.

“Збережіть квиток та покажіть його провідникові, ми знайдемо місця для кожного. Потяги відправляються за графіком”, – додали в УЗ.


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