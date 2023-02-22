Особливості вибору району для покупки квартири в Одесі

Вирішивши купити нерухомість в Одесі, ви напевно побачите багато пропозицій від учасників ринку нерухомості. Щоб скоротити критерії пошуку, краще одразу визначитися із районом проживання. Їх у місті чотири, кожек гарний по-своєму. Одні цінуються за близькістю до моря, інші – за розвинену інфраструктуру чи колоритну одеську атмосферу. У якому з них краще оселитися, вибирати вам.
Приморський
Житло тут вважається одним із найдорожчих та престижніших, адже саме приморський район є центром міста. Тут є все, що потрібно для життя, роботи, відпочинку та розваг. А ще за півгодини ви можете опинитися на місцевому пляжі. При покупці квартири дуже цінуються французький бульвар та вся прибережна сторона.
Переваги:
- відомийй усім Палац спорту;
- кілька цікавих для відвідування та прогулянок парків: Олімпіський,
- Стамбульський, Космнавтів, Юність, Грецький сквер;
- основна маса всіх вищих навчальних закладів;
- найбільші торгові та бізнес-центри.
На жаль, екологія не тішить через велику кількість вихлопних газів автомобілів. Сквери і зелені зони в центрі є, але всюди автодороги і постійна загазованість.
Київський
Київський район вважається ідеальним для життя сучасної людини. Його вибирають по декільком причинам:
- велика кількість забудовників, можливість купити квартиру https://ugo-zapad.ua/kupit-kvartiru-kievskiy-rayon-odessa в сучасних новобудовах;
- популярністю користується мікрорайон Таїрова https://ugo-zapad.ua/kupit-kvartiru-tairova-odessa – суцільний район переважно багатоповерхової забудови, де практично відсутній так званий «старий фонд» та індивідуальний сектор;
- максимальна наближеність до найкращих пляжів Одеси;
- гарна транспортна розв’язка;
- наявність великих торгових центрів;
- відносна тиша, спокій та безпека, що актуально для сімей з маленькими дітьми або людей пенсійного віку.
Щоправда, тут гостро стоїть питання з дитячими садками та школами. Існуюча кількість не покриває потреби житлових комплексів, що будуються, і споруджених новобудов. Проте місто вже вирішує ці проблеми за рахунок створення нових проектів і залучення великої кількості будівельників. Завдяки цьому невдовзі Київський район стане ідеальним для проживання.
Малиновський
Найпопулярнішим за кількістю пропозицій купити квартиру в Одесі можна вважати Малиновський район. Він включає кілька мікрорайонів, що радикально відрізняються за рівнем життя. До переваг проживання тут відносять:
- багато зелених зон;
- можливість швидко дістатися центральної частини міста;
- розвинену інфраструктуру;
- наявність багатьох середніх та вищих навчальних закладів.
Серед недоліків:
- складно дістатися до моря із деяких мікрорайонів;
- чимало будинків старого фонду, що знаходяться не в найкращому стані;
- мало розважальних та масштабних торгових центрів.
Суворівський
Один із найпопулярніших в Одесі за рахунок низької ціни на житло. Квартири тут коштують недорого, причому це стосується первинного і вторинного ринку нерухомості.
Переваги:
- в пішій доступності школи, супермаркети, ринки усіх спеціалізацій та великі торгові центри;
- великий вибір квартир за різною вартістю;
- відсутні жваві автошляхи та підприємства, що забруднюють повітря;
- неважко дістатися до моря.
До недоліків можна віднести складність із добиранням до центральних районів. У години пік у пробках можна провести декілька годин. Тому не підійде для тих, хто планує проводити багато часу у центрі.