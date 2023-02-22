Особливості вибору району для покупки квартири в Одесі

Вирішивши купити нерухомість в Одесі, ви напевно побачите багато пропозицій від учасників ринку нерухомості. Щоб скоротити критерії пошуку, краще одразу визначитися із районом проживання. Їх у місті чотири, кожек гарний по-своєму. Одні цінуються за близькістю до моря, інші – за розвинену інфраструктуру чи колоритну одеську атмосферу. У якому з них краще оселитися, вибирати вам.

Приморський

Житло тут вважається одним із найдорожчих та престижніших, адже саме приморський район є центром міста. Тут є все, що потрібно для життя, роботи, відпочинку та розваг. А ще за півгодини ви можете опинитися на місцевому пляжі. При покупці квартири дуже цінуються французький бульвар та вся прибережна сторона.

Переваги:

відомийй усім Палац спорту;

кілька цікавих для відвідування та прогулянок парків: Олімпіський,

Стамбульський, Космнавтів, Юність, Грецький сквер;

основна маса всіх вищих навчальних закладів;

найбільші торгові та бізнес-центри.

На жаль, екологія не тішить через велику кількість вихлопних газів автомобілів. Сквери і зелені зони в центрі є, але всюди автодороги і постійна загазованість.

Київський

Київський район вважається ідеальним для життя сучасної людини. Його вибирають по декільком причинам:

велика кількість забудовників, можливість купити квартиру https://ugo-zapad.ua/kupit-kvartiru-kievskiy-rayon-odessa в сучасних новобудовах;

популярністю користується мікрорайон Таїрова https://ugo-zapad.ua/kupit-kvartiru-tairova-odessa – суцільний район переважно багатоповерхової забудови, де практично відсутній так званий «старий фонд» та індивідуальний сектор;

максимальна наближеність до найкращих пляжів Одеси;

гарна транспортна розв’язка;

наявність великих торгових центрів;

відносна тиша, спокій та безпека, що актуально для сімей з маленькими дітьми або людей пенсійного віку.

Щоправда, тут гостро стоїть питання з дитячими садками та школами. Існуюча кількість не покриває потреби житлових комплексів, що будуються, і споруджених новобудов. Проте місто вже вирішує ці проблеми за рахунок створення нових проектів і залучення великої кількості будівельників. Завдяки цьому невдовзі Київський район стане ідеальним для проживання.

Малиновський

Найпопулярнішим за кількістю пропозицій купити квартиру в Одесі можна вважати Малиновський район. Він включає кілька мікрорайонів, що радикально відрізняються за рівнем життя. До переваг проживання тут відносять:

багато зелених зон;

можливість швидко дістатися центральної частини міста;

розвинену інфраструктуру;

наявність багатьох середніх та вищих навчальних закладів.

Серед недоліків:

складно дістатися до моря із деяких мікрорайонів;

чимало будинків старого фонду, що знаходяться не в найкращому стані;

мало розважальних та масштабних торгових центрів.

Суворівський

Один із найпопулярніших в Одесі за рахунок низької ціни на житло. Квартири тут коштують недорого, причому це стосується первинного і вторинного ринку нерухомості.

Переваги:

в пішій доступності школи, супермаркети, ринки усіх спеціалізацій та великі торгові центри;

великий вибір квартир за різною вартістю;

відсутні жваві автошляхи та підприємства, що забруднюють повітря;

неважко дістатися до моря.

До недоліків можна віднести складність із добиранням до центральних районів. У години пік у пробках можна провести декілька годин. Тому не підійде для тих, хто планує проводити багато часу у центрі.