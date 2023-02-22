Суспільство

Особливості вибору району для покупки квартири в Одесі

22 Лютого 2023 13:25
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Вирішивши купити нерухомість в Одесі, ви напевно побачите багато пропозицій від учасників ринку нерухомості. Щоб скоротити критерії пошуку, краще одразу визначитися із районом проживання. Їх у місті чотири, кожек гарний по-своєму. Одні цінуються за близькістю до моря, інші – за розвинену інфраструктуру чи колоритну одеську атмосферу. У якому з них краще оселитися, вибирати вам.

Приморський

Житло тут вважається одним із найдорожчих та престижніших, адже саме приморський район є центром міста. Тут є все, що потрібно для життя, роботи, відпочинку та розваг. А ще за півгодини ви можете опинитися на місцевому пляжі. При покупці квартири дуже цінуються французький бульвар та вся прибережна сторона.

Переваги:

  • відомийй усім Палац спорту;
  • кілька цікавих для відвідування та прогулянок парків: Олімпіський,
  • Стамбульський, Космнавтів, Юність, Грецький сквер;
  • основна маса всіх вищих навчальних закладів;
  • найбільші торгові та бізнес-центри.

На жаль, екологія не тішить через велику кількість вихлопних газів автомобілів. Сквери і зелені зони в центрі є, але всюди автодороги і постійна загазованість.

Київський

Київський район вважається ідеальним для життя сучасної людини. Його вибирають по декільком причинам:

  • велика кількість забудовників, можливість купити квартиру https://ugo-zapad.ua/kupit-kvartiru-kievskiy-rayon-odessa в сучасних новобудовах;
  • популярністю користується мікрорайон Таїрова https://ugo-zapad.ua/kupit-kvartiru-tairova-odessa – суцільний район переважно багатоповерхової забудови, де практично відсутній так званий «старий фонд» та індивідуальний сектор;
  • максимальна наближеність до найкращих пляжів Одеси;
  • гарна транспортна розв’язка;
  • наявність великих торгових центрів;
  • відносна тиша, спокій та безпека, що актуально для сімей з маленькими дітьми або людей пенсійного віку.

Щоправда, тут гостро стоїть питання з дитячими садками та школами. Існуюча кількість не покриває потреби житлових комплексів, що будуються, і споруджених новобудов. Проте місто вже вирішує ці проблеми за рахунок створення нових проектів і залучення великої кількості будівельників. Завдяки цьому невдовзі Київський район стане ідеальним для проживання.

Малиновський

Найпопулярнішим за кількістю пропозицій купити квартиру в Одесі можна вважати Малиновський район. Він включає кілька мікрорайонів, що радикально відрізняються за рівнем життя. До переваг проживання тут відносять:

  • багато зелених зон;
  • можливість швидко дістатися центральної частини міста;
  • розвинену інфраструктуру;
  • наявність багатьох середніх та вищих навчальних закладів.

Серед недоліків:

  • складно дістатися до моря із деяких мікрорайонів;
  • чимало будинків старого фонду, що знаходяться не в найкращому стані;
  • мало розважальних та масштабних торгових центрів.

Суворівський

Один із найпопулярніших в Одесі за рахунок низької ціни на житло. Квартири тут коштують недорого, причому це стосується первинного і вторинного ринку нерухомості.

Переваги:

  • в пішій доступності школи, супермаркети, ринки усіх спеціалізацій та великі торгові центри;
  • великий вибір квартир за різною вартістю;
  • відсутні жваві автошляхи та підприємства, що забруднюють повітря;
  • неважко дістатися до моря.

До недоліків можна віднести складність із добиранням до центральних районів. У години пік у пробках можна провести декілька годин. Тому не підійде для тих, хто планує проводити багато часу у центрі.


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