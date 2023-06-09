Суспільство

На залізничній станції в Уфі горять цистерни з паливом та склад ПММ

9 Червня 2023 20:14
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В російській Уфі на залізничній станції спалахнула пожежа, горять цистерни з паливом та склад ПММ.

“Горять 10 цистерн з паливом та склад ПММ. Площа пожежі – 300 квадратних метрів”, – повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, постраждалих немає.


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