Міноборони запустило мобілізаційну кампанію “Оновлюй дані в ТЦК”

“Боятися – це нормально” – національна кампанія Міністерства оборони та української агенції I AM IDEA, в рамках якої визнають, що кожен українець більше чи менше боїться мобілізації.

У рамках кампанії хочуть розвіяти міфи та ілюзії, які існують в суспільстві щодо мобілізації до українського війська.

Протягом весни цього року понад половина опитаних в рамках кампанії українців не зверталася до військкоматів, зокрема, для уточнення даних про себе.

Серед тих, хто не звертався, найбільше людей віком 25–34 роки (72%) та 35–44 роки (66%). Основною причиною цього є страх.

“Боятися – це нормально, страх має бути, щоб зберегти життя. А війна – це не нормально”, – зазначають в межах кампанії й додають, що після визнання страху є два шляхи роботи з ним – втікати та заперечувати або прийняти та працювати з ним.

Кампанія “Боятись – це нормально” пропонує другий варіант.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що передусім між ТЦК та громадянами має вибудуватися довіра.

“Є дві складові перемоги – люди і зброя. Треба розуміти, що усі мобілізовані – це не всі, хто виконує стрілецькі задачі, є потреба в усіх спеціальностях. Тут важлива довіра між громадянами і ТЦК, зараз цю довіру треба вибудовувати з нуля”, – зазначила Ганна Маляр.

У рамках національної кампанії створили серію відеороликів та банери, де дослідили тему страхів, які формуються з дитинства та трансформуються в дорослому віці.