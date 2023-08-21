Суспільство

Міноборони нагадало про покарання за поширення інформації щодо переміщення ЗСУ

21 Серпня 2023 14:20
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війна

Повідомляти про переміщення українських військ можуть тільки уповноважені державні органи. Громадянам та ЗМІ робити це заборонено, за поширення такої інформації передбачене кримінальне покарання.

“Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, – 5 авіаударів по бригаді за добу”, – написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона також нагадала, що за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ.

Згідно зі статтею, поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.


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