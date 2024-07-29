Спорт

Розклад змагань третього дня Олімпіади-2024
29 Липня 2024 07:38
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Українська шаблістка Ольга Харлан у поєдинку проти представниці Китаю Ян Хен'ю / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Третій змагальний день на Олімпіаді-2024 розпочинається у понеділок, 29 липня. Одразу 25 українців вийдуть на старт, 12 з них будуть у боротьбі за медалі.

Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — лідери та медалісти збірної України на попередніх Олімпіадах Дар’я Білодід (дзюдо), Ольга Харлан (фехтування), Олена Костевич (кульова стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), а також команда спортивних гімнастів, що у складі збірної України боротиметься за медаль в багатоборстві.

Розклад змагань на 29 липня:

  • 10:00. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Олена Кравацька
  • 11:00. Дзюдо, жінки до 57 кг. Дарʼя Білодід.
  • 11:00. Настільний теніс, чоловіки. Ярослав Жмуденко
  • 11:25. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Ольга Харлан, Аліна Комащук
  • 12:00. Стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів, чоловіки. Кіріл Болюх, Олексій Середа
  • 12:28. Плавання, 800 м вільним стилем, чоловіки, кваліфікація. Михайло Романчук
  • 15:10. Маунтинбайк, крос-кантрі, чоловіки. Олександр Гудима
  • 17:00. Дзюдо, жінки до 57 кілограмів, фінальні сутички. Ймовірно Дар’я Білодід
  • 17:50. Бокс, чоловіки, надважка вага. Дмитро Ловчинський
  • 18:30. Спортивна гімнастика, команди, чоловіки. Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв
  • 21:50. Фехтування на шпагах, бронза, жінки. Ймовірно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька
  • 22:45. Фехтування на шпагах, жінки, фінал. Ймовірно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька

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