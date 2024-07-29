Розклад змагань третього дня Олімпіади-2024

Третій змагальний день на Олімпіаді-2024 розпочинається у понеділок, 29 липня. Одразу 25 українців вийдуть на старт, 12 з них будуть у боротьбі за медалі.

Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — лідери та медалісти збірної України на попередніх Олімпіадах Дар’я Білодід (дзюдо), Ольга Харлан (фехтування), Олена Костевич (кульова стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), а також команда спортивних гімнастів, що у складі збірної України боротиметься за медаль в багатоборстві.

Розклад змагань на 29 липня: