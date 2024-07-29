Розклад змагань третього дня Олімпіади-2024

Третій змагальний день на Олімпіаді-2024 розпочинається у понеділок, 29 липня. Одразу 25 українців вийдуть на старт, 12 з них будуть у боротьбі за медалі.
Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — лідери та медалісти збірної України на попередніх Олімпіадах Дар’я Білодід (дзюдо), Ольга Харлан (фехтування), Олена Костевич (кульова стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), а також команда спортивних гімнастів, що у складі збірної України боротиметься за медаль в багатоборстві.
Розклад змагань на 29 липня:
- 10:00. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Олена Кравацька
- 11:00. Дзюдо, жінки до 57 кг. Дарʼя Білодід.
- 11:00. Настільний теніс, чоловіки. Ярослав Жмуденко
- 11:25. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Ольга Харлан, Аліна Комащук
- 12:00. Стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів, чоловіки. Кіріл Болюх, Олексій Середа
- 12:28. Плавання, 800 м вільним стилем, чоловіки, кваліфікація. Михайло Романчук
- 15:10. Маунтинбайк, крос-кантрі, чоловіки. Олександр Гудима
- 17:00. Дзюдо, жінки до 57 кілограмів, фінальні сутички. Ймовірно Дар’я Білодід
- 17:50. Бокс, чоловіки, надважка вага. Дмитро Ловчинський
- 18:30. Спортивна гімнастика, команди, чоловіки. Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв
- 21:50. Фехтування на шпагах, бронза, жінки. Ймовірно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька
- 22:45. Фехтування на шпагах, жінки, фінал. Ймовірно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька