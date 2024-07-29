Суспільство

Особливості реєстрації автомобільного транспорту на компанію у Польщі

29 Липня 2024 10:48
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Іноземні громадяни, які живуть та займаються підприємницькою діяльності у Польській Республіці, нерідко мають потребу у транспортних засобах. Поїхати у справах, швидко дістатись з одного пункту призначення в інший, скоротити витрату часу та дорогу — впоратись із цими задачами допомагає службовий автомобіль. Та щоб ним користуватись, його спершу потрібно придбати.

Окрім того, необхідна ще й реєстрація авто на польську фірму — процедура, яка займає певний час і потребує від власника знань та досвіду. Тим, хто вперше стикається з такою ситуацією, краще звернутись до професіоналів. Знайти їх можна на сайті юридичного маркетплейса Consultant, де зібрані досвідчені фахівці з різних міст Польщі.

Вони надають широкий спектр послуг — від консультацій до повного юридичного супроводу у різних ситуаціях, як от реєстрація авто чи відкриття бізнесу українцями, які живуть у Польській Республіці.

Яких вимог потрібно дотримуватись, аби зареєструвати автомобіль на польську фірму

Щоб успішно пройти етап реєстрації транспортного засобу на компанію у Польщі, необхідно виконати низку обов’язкових умов:

  • автомобіль має бути призначеним для потреб фірми та використовуватись для службових цілей;
  • підприємець, який займається реєстрацією машини, повинен бути її власником або співвласником, що підтверджено документально через договір про купівлю-продаж або рахунок, сплачений за неї;
  • транспортний засіб має бути справним і розрахованим на експлуатацію терміном не менш як рік.

Якщо хоча б одна з вищеназваних умов не може бути виконана, реєстрація на фірму вважатиметься незаконною.

Важливо враховувати, що поставити машину на баланс може лише компанія, зареєстрована як юридична особа (у фізичної особи підприємця такої можливості немає).

Перелік дій, необхідних для реєстрації авто на фірму у Польщі

Дана процедура передбачає такі етапи:

  • оформлення страхового поліса – якщо авто не нове і придбане в іншого власника, необхідно перевірити строк дії страховки;
  • оплата усіх необхідних зборів – їх розмір залежить від того, буде це новий автомобіль чи вживаний, потрібні нові номерні знаки чи можна залишати старі;
  • збір пакета документів, до якого входить підтвердження права власності, проходження техогляду, страховка тощо;
  • подача заяви на реєстрацію автомобіля.

Законним користування службовим транспортним засобом вважається з того моменту, коли вже оформлено та отримано свідоцтво про його реєстрацію. А щоб зробити все правильно та швидко, консультуйтесь з юристом, який має досвід у даній сфері.


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