Кожен п’ятий мобілізований в РФ загинув, не доїхавши до фронту, – “Новая газета”

За підрахунками російських журналістів, що базуються на офіційних даних, з 21 вересня загинули понад 100 російських мобілізованих. Кожен п’ятий з них навіть не доїхав до фронту.

Такі підрахунки наводить російське опозиційне видання “Новая газета. Европа“.

Повідомлення про загибель мобілізованих почали надходити одразу після призову, коли вони ще не доїхали до фронту. Причини смертей – бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки.

На фронті росіяни, за даними видання, почали гинути на початку жовтня. В деяких випадках від мобілізації до загибелі минуло не лише 9-10 днів. Найбільше загиблих – з Уралу.

Журналісти рахували ліквідованих росіян за повідомленнями офіційних осіб з ЗМІ, документами та повідомленнями про похорон у соцмережах. Вони зазначають, що, швидше за все, реальна кількість загиблих мобілізованих значно вище їхніх оцінок.