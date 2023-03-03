Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, але загроза удару дуже висока — Ок Південь

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилась із п’яти до трьох. Проте загроза ракетного обстрілу території України залишається дуже високою.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Наразі у Чорному морі перебуває корабельне угруповання у кількості 15 кораблів, але ракетоносіїв серед них три – один надводний, два підводних. Кількість ракетоносії зменшилась, але загроза залишилася. Наразі ми можемо говорити про ймовірний максимальний залп у 16 Калібрів”, — зазначила вона.

За її словами, присутність ракетоносіїв у Чорному морі на бойовому чергуванні — це “безпосередня загроза, адже пуск ракет може відбутися будь-якої миті і вони готові до цього використання”.