Суспільство

Будь-яку оборону можна зламати, – Тарнавський

27 Липня 2023 18:30
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війна

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні “обов’язково буде”.

Про це він повідомив в інтерв’ю ВВС.

За його словами, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.

Він зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.

“Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку”, — сказав Тарнавський.

Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.

“Повільно чи ні, але наступ іде, і він обов’язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв”, — резюмував воєначальник.


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