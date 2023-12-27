Слідчі ідентифікували двох росіян, які побили та зґвалтували жінку

Слідчі Національної поліції заочно повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям за викрадення, побиття і зґвалтування жінки.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

У травні 2022 року під час окупації Токмацької громади військові рф увірвалися в будинок 26-річної матері двох дітей і силою вивезли її за межі села.

Окупанти погрожували жінці автоматом. Вони обмотали її руки скотчем, заклеїли рот, побили та вивезли за межі села в місце, де на той час були вогневі позиції їхньої артилерії.

Відтак російські військові зґвалтували жінку, після чого залишили її в лісосмузі. Діти в цей час спали у своїй кімнаті.

Поліціянти зʼясували, що ґвалтівники служать у 19 мотострілецькій дивізії 503 гвардійського мотострілецького полку, військова частина №75394 збройних сил рф.

Потерпіла впізнала своїх кривдників: це 37-річний і 21-річний військові цієї дивізії, уродженці Краснодарського краю рф.