Можливості MIDI-клавіатури

Сучасні музичні твори здебільшого створюються за участю додаткових електронних пристроїв та програмного забезпечення. До них належить і MIDI-клавіатура. Це не тільки спеціальний музичний контролер, а й синтезатор, класичний клавішний музичний інструмент та аудіоінтерфейс. Іншими словами, клавіатура належить до багатофункціональних пристроїв, здатних замінити декілька музичних пристосувань.

Для чого потрібна MIDI-клавіатура

Простими словами, музичний контролер потрібний для створення та записування музики. За його допомогою роблять аранжирування, додають до мелодій атмосферні шуми та інші звуки, створюють спецефекти. Крім цього, MIDI-клавіатура використовується для поєднання в одну ланку декількох музичних інструментів.

Це незамінний пристрій для студій звукозапису, концертної діяльності. Зазвичай його використовують люди, які вже мають досвід у грі на клавішних інструментах та розуміються на основах звукозапису, створення музичних творів. MIDI-клавіатура складається з великої кількості регуляторів та кнопок, тому початківцю буде дуже складно одразу зрозуміти, як із нею працювати.

Зазвичай на панелі, крім клавіш, встановлені вже назначені програмним забезпеченням регулятори, слайдери та перемикачі. Але є також багато вільних кнопок, які кожний користувач налаштовує під себе. Це можуть бути просто збережені пресети, які застосовуються одним нажиманням кнопки, або інші функції, підігнані, відповідно до звукового редактора, що використовується.

Види MIDI-клавіатури

На ринку музичних інструментів представлений величезний вибір моделей MIDI-клавіатури. Їх розрізняють за різними ознаками. Ми розглянемо декілька різновидів, спираючись на кількість клавіш:

25-32 — клавіатура, що використовується для введення даних у комп’ютер, має лише 2 октави та частенько купується для DJ-діяльності.

37-49 — напів професійні пристрої, які встановлюються у студіях звукозапису для найпростішої роботи.

61 — дає змогу створити доволі складні музичні твори та максимально нагадує синтезатор, хоча має вузький діапазон.

73-88 — справжній гігант у своїй галузі, який дає змогу зіграти навіть дуже складну фортепіанну партію, та підходить для використання лише професіоналами високого класу. Має великі габарити та високу вагу, тому краще за все використовувати тільки в студії. Для частих перевезень на концерти варто купити компактну MIDI-клавіатуру.

Також MIDI-клавіатури розрізняються за механікою клавіш — синтезаторні та рояльні. Останні моделі є найдорожчими. Вони імітують фортепіанну молоточкову клавіатуру та мають дуже високу якість. Зазвичай такі пристрої купують професіонали та цінителі.

Синтезаторний тип клавіш простіший, хоча ним комплектують навіть флагманські моделі таких відомих виробників, як Alesis, Roland, Korg та інших. Це найрозповсюдженіші різновиди клавіатури. Клавіші часто не мають динамічних властивостей та виготовляються з пластику.