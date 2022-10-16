Техно

Комп’ютер Macintosh Стіва Джобса продадуть на аукціоні

16 Жовтня 2022 17:28
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Комп’ютер Macintosh, яким користувався Стів Джобс, продадуть на аукціоні Bonham’s History of Science and Technology у Нью-Йорку.

Як зазначається, Macintosh SE оцінюється у 200 тис. – 300 тис. доларів США і буде виставлений на аукціон 25 жовтня. Він продається із внутрішнім жорстким диском місткістю 20 МБ, клавіатурою, мишкою та резервним жорстким диском.

Macintosh стояв у його офісі з 1988 по 1994 рік.

Крім того, на аукціоні будуть представлені документи, що стосуються Джобса, у тому числі візитівки часів його роботи в Pixar вартістю від 2000 до 3000 доларів.


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