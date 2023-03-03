Британська розвідка засумнівалась у здатності РФ використати нові військові розробки в Україні

Росія продовжує брати участь у великих міжнародних виставках озброєнь, незважаючи на втрати техніки у війні в Україні. Про це повідомляє британська розвідка у звіті вранці 3 березня.

Незважаючи на війну в Україні, російські оборонні підприємства продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.

На нещодавній виставці було представлено комплекс активного захисту (КАЗ) “Арена-Е”, призначений для підвищення живучості бронетехніки.

У рекламному буклеті цього КАЗ говориться, що він “переможе загрози, найбільш небезпечні для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна “Арена-Е”.

У британській розвідці наголошують, що доказів встановлення комплексів “Арена-Е” на власні машини Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки, не надходило.

“Ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах; проблема, що посилюється дією міжнародних санкцій”, – припустили у британській розвідці.