СБУ встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області

У ході слідчо-оперативних дій СБУ вдалосяя встановити особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Зрадники входили до «территориальных избирательных комиссий» в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

Серед них четверо перебували на «посадах» так званих голів «теризбиркомов». Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.

Зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання «виборчих списків» та їх направлення до окупаційної адміністрації.

Зазаначені колаборанти також сприяли російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівських інформресурсів.

У подальшому ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.