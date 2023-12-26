Росіяни за добу втратили корабель і 1010 військових

Станом на ранок 26 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого становлять близько 354 960 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1010 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 5899 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 10956 (+37) од,
- артилерійських систем — 8366 (+19) од,
- РСЗВ — 934 (+0) од,
- засоби ППО — 614 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6458 (+22),
- крилаті ракети — 1618 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11109 (+34) од,
- спеціальна техніка — 1239 (+5)