Суспільство

Росіяни за добу втратили корабель і 1010 військових

26 Грудня 2023 08:16
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війна

Станом на ранок 26 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого становлять близько 354 960 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1010 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 5899 (+22) од,
  • бойових броньованих машин — 10956 (+37) од,
  • артилерійських систем — 8366 (+19) од,
  • РСЗВ — 934 (+0) од,
  • засоби ППО — 614 (+1) од,
  • літаків — 329 (+0) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6458 (+22),
  • крилаті ракети — 1618 (+1),
  • кораблі /катери — 23 (+1) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 11109 (+34) од,
  • спеціальна техніка — 1239 (+5)

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