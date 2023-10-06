Кримінал

Росіяни вдарили по Харкову

6 Жовтня 2023 06:56
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ракетний удар

Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центру міста”, – зазначив Терехов.

Попередньо, троє людей дістали легкі поранення внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російські війська поцілили по Київському та Основ’янському районах Харкова.  Є пошкодження авто та будівель.

У поліції зазначили, що в Харкові зафіксовано два прильоти, попередньо, ракет типу “Іскандер”.


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