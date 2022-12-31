Політика

Росія може вдарити по Україні під час свят, – британська розвідка

31 Грудня 2022 11:44
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розвідка британії

Розвідувальна спільнота Великої Британії не виключає, що Росія готує черговий ракетний удар по території України найближчими днями, аби спробувати підірвати моральний дух українського населення в святковий період.

Про це повідомляється в суботньому огляді.

29 грудня 2022 року російські війська завдали ще одну хвилю далекобійних ударів по Україні, знову в основному по електромережах.

З жовтня в Росії зберігається загальна схема проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону.

Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського населення під час новорічних свят.


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