Російські війська обстріляли дитячу лікарню в Херсоні: серед постраждалих діти та медики

Російська армія 29 жовтня атакувала дитячу лікарню в Херсоні. Унаслідок артилерійського обстрілу постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Обстріл стався близько 09:20 у Дніпровському районі міста. У лікарні на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та персонал. Будівля медзакладу зазнала значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено й сусідні споруди.

За даними начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, серед постраждалих — 9-річна дівчинка з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням гомілки, а також троє працівників лікарні, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину — порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці працюють прокурори та слідчі, які фіксують наслідки атаки й збирають докази чергового злочину Російської Федерації.

У відомстві наголосили, що обстріли цивільних об’єктів, зокрема закладів охорони здоров’я, є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.