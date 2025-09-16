Російські солдати, переодягнені в цивільний одяг,  проникли у Ямпіль на Донеччині

Російські військові, переодягнені у цивільний одяг, проникли до населеного пункту Ямпіль Донецької області та організувати диверсійну діяльність у тилу Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти ховаються у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, прикриваючись місцевими жителями як “живим щитом”.

“Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений. На даний час Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони”, – йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни намагаються проникати малими групами, використовуючи природні умови та цивільну забудову.