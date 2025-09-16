        Кримінал

        Російські солдати, переодягнені в цивільний одяг,  проникли у Ямпіль на Донеччині

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 07:15
        Росіяни проникли в Ямпіль на Донеччині / DeepState
        Росіяни проникли в Ямпіль на Донеччині / DeepState

        Російські військові, переодягнені у цивільний одяг, проникли до населеного пункту Ямпіль Донецької області та організувати диверсійну діяльність у тилу Сил оборони. 

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        Окупанти ховаються у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, прикриваючись місцевими жителями як “живим щитом”.

        “Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений. На даний час Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони”, – йдеться у повідомленні.

        Водночас росіяни намагаються проникати малими групами, використовуючи природні умови та цивільну забудову.


