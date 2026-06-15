Російські дрони атакували Сумщину: загинула жінка, серед поранених — 11-річна дитина

У ніч на 15 червня російські безпілотники атакували Суми та населені пункти Сумської області. Внаслідок ударів загинула 69-річна жінка, ще кілька людей дістали поранення, серед них — 11-річна дівчинка.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Близько 2:00 російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Поранення дістали 11-річна дівчинка, її 38-річна мати та 63-річна бабуся.

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Близько 3:40 зафіксовано удар по комунальній установі в центрі Сум. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю.

У Шосткинському районі на території Середино-Будської громади близько 2:00 безпілотник атакував будинок цивільних мешканців. Загинула 69-річна жінка.

Ще один удар стався близько 5:00 на території Глухівської громади. Російські війська влучили у цивільний автомобіль, поранення дістав 71-річний водій.