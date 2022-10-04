Рашисти пошкодили тягову підстанцію Південної залізниці

Внаслідок удару військових РФ по Новобаварському району 4 жовтня пошкоджена тягова підстанція “Південної залізниці” та трансформатори, зруйнована двоповерхова технічна будівля.

На території підстанції — обірвані лінії електропередач, пише Суспілне, публікуючи фото з місця.

У будівлі на другому поверсі перебувала працівниця, вона загинула.

Внаслідок удару по підстанції деякі потяги йдуть з затримкою, розповів Суспільному начальник служби електропостачання “Південної залізниці” Сергій Кравчук.

“Це тягова підстанція, яка живить залізничну інфраструктуру. Потяги їдуть, але із запізненням. Є складнощі, але ми їх вирішуємо. Підстанція до воєнної тематики відношення не має. Мабуть, вони [російські окупанти] нас тероризують, хочуть викликати якийсь страх”, — говорить Кравчук.

За сто метрів від підстанції живе Лейла Висовень.

“Десь опівночі щось сильно вдарило. У мене вибило двері. Вікна побило, дах. Злякалася дуже сильно, але більше боялася за те, що почалася пожежа. Дуже сильно сяяло”, — каже Лейла.

Бригада механіків проводить перепідключення підстанції.