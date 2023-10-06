Ракетний удар по Харкову: під завалами знайшли тіло дитини

У Харкові під завалами житлового будинку, по якому Росія завдала ракетного удару, знайшли тіло загиблої дитини.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль – мертвою. Співчуття батькам і рідним”, – сказав мер міста.

Як зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов загиблому хлопчику було 10 років.

Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина.

Вранці 6 жовтня росіяни атакували центр Харкова. Всі удари прийшлись по цивільній інфраструктурі, в тому числі, по житловому будинку.

В ГУНП в Харківській області повідомили, що за попередньою інформацією, ворог вдарив ракетами типу “Іскандер”.