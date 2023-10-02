Кримінал

Правоохоронці відкрили кримінальну справу через обвал Дегтярівського мосту у Києві

2 Жовтня 2023 13:26
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прокуратура

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій на Дегтярівському шляхопроводі. Наразі тривають слідчі дії.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про ймовірне порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

У прокуратурі кажуть, що 30 вересня на шляхопроводі проводився монтаж мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки остання втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Через ланцюгову реакцію пошкодилися інші балки, через що вони впали. Обійшлось без постраждалих.  

Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» проводить «Росдорстрой» із залученням субпідрядних організацій.

Наразі правоохоронці провели огляд місця події, опитали працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт — «Київавтодору».

У межах провадження призначать експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

Також правоохоронці перевіряють дії службовців організації «Росдорстрой» у межах ще одного кримінального провадження. Його розпочали за фактом заволодіння бюджетних коштів, які були виділені у 2021-2023 роках на проведення ремонту доріг та шляхопроводів у Києві, шляхом завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставлення неякісних матеріалів.


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