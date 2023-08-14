Потужний торнадо на сході Китаю забрав життя двох людей

На сході Китаю в провінції Цзянсу торнадо забрав життя двох людей, ще 15 постраждали.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє CGTN.

Торнадо, який раптово утворився через різку зміну спеки прохолодним повітрям, обрушився на місто Яньчен пообіді в неділю. Експерти оцінили торнадо як EF2, помірний рівень зі швидкістю вітру 130 – 180 кілометрів на годину.

Як повідомляє місцева влада, у місті пошкоджено 283 сільські будинки та 32 овочеві теплиці. Ситуація в постраждалих районах уточнюється.

Місцеві управління реагування на надзвичайні ситуації, електроенергетики, охорони здоров’я та цивільних справ організували надання допомоги постраждалим, ремонт ліній електропередач та оцінку завданих стихією втрат.

Усіх жителів постраждалих від торнадо районів переселено в безпечні місця й розпочато відновлення та реконструкцію їхнього житла.