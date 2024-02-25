Половина західних поставок зброї в Україну не надходять вчасно

Близько 50% західних поставок зброї в Україну не надходять вчасно, заявив міністр оборони Києва. Рустем Умєров зробив це зауваження під час телеконференції в Києві за участю низки українських міністрів, повідомляє The Guardian.

За словами Умєрова, це ставить Україну в ще більш невигідне становище “в математиці конфлікту” проти Росії, яка, на думку Заходу, все більше створює військову економіку.

Умєров також заявив, що затримка допомоги означатиме, що Київ “втратить людей, втратить території”, особливо з огляду на “перевагу Росії в повітрі”.