Політика

“Ви ще можете врятувати Росію від трагедії”: Резніков звернувся до російських військовослужбовців

7 Жовтня 2022 09:09
2
війна, Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовослужбовців із закликом не проґавити час і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Він заявив, що керівництво РФ обмануло і зрадило їх, відправляючи на смерть за ілюзорні цілі Володимира Путіна.

“Це послання з Києва. Мене звуть Олексій Рєзніков. Я – міністр оборони України. Я звертаюся до солдатів та матросів, сержантів і старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів російської армії. Я не обмовився. Саме російської армії. Насамперед мої слова адресовані офіцерам та командуванню. Тому що вам приймати рішення”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
усі думки
ТОП-новини
7 Жовтня 2022 07:08
43

Використання Росією іранських дронів не матиме суттєвого впливу на хід війни, – ISW
7 Жовтня 2022 09:09
2

“Ви ще можете врятувати Росію від трагедії”: Резніков звернувся до російських військовослужбовців
7 Жовтня 2022 08:21
13

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 11
7 Жовтня 2022 07:29
24

ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 9 населених пунктів, – Генштаб
6 Жовтня 2022 21:41
232

ЗМІ: “ПВК Вагнера” ​​масово набирає найманців за кордоном
Останні новини
усі новини