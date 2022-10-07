“Ви ще можете врятувати Росію від трагедії”: Резніков звернувся до російських військовослужбовців

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовослужбовців із закликом не проґавити час і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Він заявив, що керівництво РФ обмануло і зрадило їх, відправляючи на смерть за ілюзорні цілі Володимира Путіна.

“Це послання з Києва. Мене звуть Олексій Рєзніков. Я – міністр оборони України. Я звертаюся до солдатів та матросів, сержантів і старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів російської армії. Я не обмовився. Саме російської армії. Насамперед мої слова адресовані офіцерам та командуванню. Тому що вам приймати рішення”.