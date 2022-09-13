В ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у вівторок презентували рекомендації щодо “Київського безпекового договору” для стратегічного партнерства України та країн-гарантів.

“Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна – марна. Це також дало б сигнал українському народові, що ми віддано підтримуємо незалежність і суверенітет України стільки, скільки це потрібно. Зробити це правильно означає закласти новий наріжний камінь європейської безпеки. Якщо цього не зробити, це означатиме загострення кризи на європейській землі”, – сказав Расмуссен.

Запропоновані рекомендації передбачають:

Україні потрібні ресурси на утримання потужних ЗС, здатних протистояти воєнізованим формуванням РФ.

Багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС й НАТО.

Гарантії безпеки мають окреслювати низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання.

Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій містить як превентивні заходи, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Договір передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, зокрема угоди про забезпечення сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.

Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.

З повним текстом рекомендацій можна ознайомитись на сайті президента України.