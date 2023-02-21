Політика

В ГУР з’ясували, коли у Росії планують провести нову хвилю мобілізації

21 Лютого 2023 09:35
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росія, мобілізація

В Росії у березні планують провести чергову хвилю мобілізації та створюють умови для призову студентів вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Українська військова розвідка звертає увагу, що в Росії активно готуються до проведення чергової хвилі мобілізації. Зокрема, масового призову студентів вищих навчальних закладів. Для цього в університетах створюються “дільниці оповіщення”, які будуть допомагати військкоматам вручати повістки студентам.

Так керівники кількох закладів у Новосибірську та Томську отримали документи, які зобов’язують їх виділити певну кількість студентів та співробітників для роботи на таких дільницях. До цієї роботи планують залучати осіб, які не підлягають мобілізації.

“Важливо, що для проведення чергової хвилі мобілізації у РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року “часткову мобілізацію” офіційно так і не було завершено. Імовірно мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений”, – підсумували в ГУР.


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В ГУР з’ясували, коли у Росії планують провести нову хвилю мобілізації
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