Політика

Україна вважає неприйнятними розмови про вступ України в НАТО в обмін на території, – МЗС

15 Серпня 2023 19:28
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мзс, нато

Україна вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують.

Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО”, – зазначив Ніколенко.

Ніколенко додав, що українські дипломати налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

Раніше керівник апарату генерального секретаря НАТО припустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації, але рішення про це має приймати Київ.


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