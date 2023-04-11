Політика

Угорщина і “Газпром” домовилися про продовження поставок газу й нафти

11 Квітня 2023 17:21
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Угорщина, росія

Міністр закордон Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Москви домовився з “Газпромом” про продовження поставок газу й нафти. Також домовилися про транзит нафти через український кордон.

“Доки питання енергопостачання є фізичним, а не політичним чи ідеологічним, подобається нам це чи ні, Росія і співпраця з нею залишатимуться вирішальними для енергетичної безпеки Угорщини”, – заявив Сійярто.

За словами міністра, безперебійні поставки російського газу є нібито важливими для Угорщини. Він відзначив, що відповідно до домовленості, Будапешт матиме змогу закуповувати більше газу, ніж передбачено довгостроковим контрактом, у разі необхідності.

Друга угода розширила можливості для Угорщини щодо сплачування частини ціни, що перевищує 150 євро, незалежно від поточної ціни на газ, на умовах відстрочки.

Також Сійярто додав, що також була досягнута домовленість про постачання нафти через українсько-угорський кордон.

“Для того, щоб зберегти транзит через Україну, угорська компанія MOL розраховуватиметься за транзит безпосередньо з українським оператором трубопровідної мережі”, – пише угорське видання Magyar Hang.


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