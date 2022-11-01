Політика

У Кремлі заявили, що указ Путіна про завершення часткової мобілізації не потрібен

1 Листопада 2022 13:30
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росія, мобілізація

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації Путіна після консультації з юристами дійшли висновку, що указ про завершення призову в рамках часткової мобілізації не потрібен.

“Президент сказав, що він порадиться з юристами, з правниками. Повідомляємо – указ не потрібен. Щодо цього в нас є висновок державного правового управління в адміністрації президента. Відповідно, крапку поставлено. Часткова мобілізація завершена”, – сказав Пєсков.

Він додав, що Міноборони розіслало до військкоматів телеграми “щодо зупинки і подальшої нерозсилки будь-яких повісток”.


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