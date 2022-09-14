США анонсували черговий пакет військової допомоги Україні

Білий дім заявив, що найближчим часом може оголосити про черговий пакет військової допомоги для України.

“Я думаю, що найближчими днями ви побачите ще один такий пакет, – сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста телекомпанії CNN. – Ми в тісному контакті з українцями, розмовляємо з ними щодня . У режимі реального часу ведуться дискусії про те, які їх військові потреби.

Як писала раніше американська преса, Пентагон планує направити в Україну озброєння на загальну суму 600 млн. доларів. Останній пакет військової допомоги майже на 700 млн. доларів був наданий Києву минулого тижня.

“Багато із систем, які ми надали в останні кілька тижнів та кілька місяців, виявилися корисними та ефективними для українців, дозволивши їм перейти у наступ”, – додав Кірбі.