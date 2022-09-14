Політика

США анонсували черговий пакет військової допомоги Україні

14 Вересня 2022 07:07
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Білий дім заявив, що найближчим часом може оголосити про черговий пакет військової допомоги для України.

“Я думаю, що найближчими днями ви побачите ще один такий пакет, – сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста телекомпанії CNN. – Ми в тісному контакті з українцями, розмовляємо з ними щодня . У режимі реального часу ведуться дискусії про те, які їх військові потреби.

Як писала раніше американська преса, Пентагон планує направити в Україну озброєння на загальну суму 600 млн. доларів. Останній пакет військової допомоги майже на 700 млн. доларів був наданий Києву минулого тижня.

“Багато із систем, які ми надали в останні кілька тижнів та кілька місяців, виявилися корисними та ефективними для українців, дозволивши їм перейти у наступ”, – додав Кірбі.


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